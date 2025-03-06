اليوم السابع
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رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل.. تعرف على شكل التقييمات

الخميس، 06 مارس 2025 10:00 ص
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل.. تعرف على شكل التقييمات طلاب
كتب محمد جاد

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يبحث أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفصل الدراسي الثاني، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية يمكن للطلاب الدخول على اللينك التالى أضغط هنا  لمعرفة شكل التقييمات وأسئلتها لجميع الصفوف الدراسية فى جميع المواد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تقييمات الوزارة يتم تنفيذها من خلال المعلمين فى الفصول مع متابعة تطبيقها من خلال التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية مشيرة إلى أن تقييمات الوزارة مهمة ودرجات الطلاب فى هذا التقييمات تدخل ضمن أعمال السنة والمجموع النهائى للطالب نهاية الفصل الدراسي الثاني، مضيفة أن التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثاني مستمرة حتى نهاية الترم بحيث يتم تقييم الطلاب فى المنهج الدراسى للترم الثاني من خلال المدرسة ثم يتم عقد امتحانات الشهور واختبار نهاية العام أو الفصل الدراسي الثاني 2025 فى مايو المقبل.

 

 







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تقييمات وزارة التربية والتعليم

التقييمات الاسبوعية

تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

تقييمات وزارة التربية والتعليم الصف الخامس

تقييمات وزارة التربية والتعليم الصف السادس

التقييمات الأسبوعية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

تقييمات الطلاب

تقييمات الوزارة



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