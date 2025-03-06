خيط الجريمة.. الخلافات المالية تقود النيابة لكشف سائق قتل طفلا فى قنا

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التى تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قادت الخلافات المالية فريق النيابة لكشف جريمة قتل نفذها سائق بأن قتل المجنى عليه "إسلام.ع.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة هاتفه المحمول، بسبب خلافات مالية بينهما.

فى مارس 2024، اتصل المتهم "محمود.ح" 19 عاما، سائق، بالمجنى عليه لمقابلته لحل الخلافات المالية التة نشب بينهما، وبعد أن تقابلا اصطحبه المتهم لمكان نائ فى مركز نجع حمادى، وخلال حديثهما اشتد النقاش بينهما وتطور إلى مشاجرة، وقام المتهم بالتعدى على المجنى عليه وتعمد انهاء حياته وسرق هاتفه المحمول وفر هاربا.

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين العثور جثة الطفل بكامل ملابسه مفارقا الحياه، وبجمع المعلومات وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وعرضه على النيابة المختصة، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقررت إحالة القضية التى حملت رقم 7691 لسنة 2024 جنح نجع حمادى، والمقيدة برقم 1302 لسنة 2024 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.