"خدمات جهاز تنمية المشروعات".. فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى التابع لقطاع البحث الأكاديمى، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية" وذلك يوم الخميس الموافق 6 مارس، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة شراع الدور الرابع، بالمبنى الرئيسى لمكتبة الإسكندرية.



تتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالى أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.