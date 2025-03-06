حماية المستهلك يعلن استدعاء بعض منتجات أيكيا لعدم التوافق مع معايير السلامة

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الشركة المالكة للعلامة التجارية "أيكيا"، عن حملة استدعاء لبعض سلاسل ومصابيح الإضاءة LED الخارجية التي تحتوي علي قابس غير متوافق من مجموعات المنتجات " STRÅLA " كون القابس لا يتوافق مع معايير السلامة، مما يؤدي لخطر التعرض لصدمة كهربائية.

واضاف الجهاز فى بيان رسمى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك علي أمن وسلامة المستهلكين والاستخدام الآمن للمنتجات، ويرجع ذلك بسبب خطأ في التصنيع، كون قابس هذه المنتجات لا يتوافق مع معايير السلامة، ما يؤدي إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.

- يمكنكم التعرف على المنتجات المتأثرة من خلال اسم مشغل LED، وختم تاريخ مشغل LED، واسم القابس (جميع

التفاصيل أدناه)

‏ - 1056314 - STRÅLA N LED lght chain 24 star flash/outdr gld

‏- 30563178 - STRÅLA NN LED lghtng crtn 48 outdoor star

- تواريخ الإنتاج المتأثرة هي ( شهر – سنة):

2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409,

2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434,

2437

معدة التحكم الإلكتروني المتأثرة : ICPSH24-2-IL-1

اسم القابس (SYK-02F).

وتناشد ايكيا جميع العملاء الذين يمتلكون سلاسل ومصابيح الإضاءة LED الخارجية و المتضررة من مجموعات المنتجات STRÅLA علي التوقف علي استخدامها والإتصال بإيكيا فورا لإجراء عملية الإستبدال او الإسترجاع ورد القيمة دون الإشتراط إثبات عملية الشراء (الفاتورة).