اليوم السابع
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حماس: تهديدات ترامب المتكررة دعم لنتنياهو للتهرب من اتفاق وقف إطلاق النار

الخميس، 06 مارس 2025 09:17 ص
حماس: تهديدات ترامب المتكررة دعم لنتنياهو للتهرب من اتفاق وقف إطلاق النار غزة - أرشيفية
وكالات

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قال مسؤول في حماس، إن تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتكررة هي دعم لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للتهرب من اتفاق وقف إطلاق النار وتشديد الحصار وتجويع سكان غزة.

وأكد أن السبيل لإعادة الرهائن هو المضي قدمًا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان قد وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحذيراً أخيراً لقادة حركة حماس، قائلاً لهم "هذا هو التحذير الأخير.. عليكم مغادرة غزة".

وطالب ترامب قادة حماس بمغادرة غزة الآن، وإطلاق سراح الأسرى، مهدداً إياهم بدفع ثمن وخيم لاحقا.
 
كما قال لقادة حماس: "أنتم مرضى"، وتابع "القرار "حتى الآن" فى يدكم.






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حماس

نتنياهو

دونالد ترامب

غزة

اتفاق وقف إطلاق النار






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