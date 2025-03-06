جامعة قناة السويس تقيم احتفالية تأسيس الجامع الأزهر.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل احتفالية تأسيس الجامع الأزهر التى أقيمت على مسرح جامعة قناة السويس.

ونظمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية الاحتفالية الدينية الكبرى بجامعة قناة السويس بمناسبة مرور خمسة وثمانون وألف من الهجرة على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك فى ضوء قرار فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين بشأن الاحتفال السنوى بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الموافق (السابع من رمضان) من كل عام.

وذلك بحضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيليةوفضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية و ووكلاء الوزرات والمديرى العموم بمحافظة الإسماعيلية وقيادات الازهر الشريف والاوقاف وبيت العائلة المصرية والكنيسة.



وبدأ برنامج الاحتفالية بالقرآن الكريم ثم السلام الوطنى وكلمة الشيخ ممدوح عبد الجواد مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية عن دور الأزهر الشريف فى تعليم أبنائه المصريين من الطلاب والطلاب الوافدين.

وأضاف رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أن مؤسسة الأزهر الشريف تعد من المؤسسات الهامة التي اتبعت المنهج القويم استنادا على القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما يعد أساسا قويا للتصدي لكافة الأفكار الهامة والتطرف، وذلك من خلال تدريس المناهج التي تدرس بالمعاهد الأزهرية مع مواكبة العصر والتطور.



ثم كلمة الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ والإعلام الدينى ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية عن دور الأزهر فى الدعوة وفى لجان المصالحات ووحدات لم الشمل ولجان الفتوى ثم كلمة ممثل بيت العائلة المصرية والكنيسة وتحدث عن عن بيت العائلة ودوره فى المحافظة والتعاون بين الأزهر والكنيسة عامة وفى المحافظة خاصة.

ثم كلمة ممثل إدارة الرواق الأزهرى بالمنطقة عن دور أروقة الأزهر فى نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه عبرالتاريخ، ثم كلمة اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية عن التعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة وفى نهاية الاحتفال قام اللواء محافظ الإسماعيلية و مدير عام المنطقة الأزهرية بتكريم عددا من الحضور واهداء المصحف الشريف للمكرمين، وخلال الاحتفالية تم تقديم اناشيد دينية لطلاب وطالبات الأزهر الشريف بالإسماعيلية.