جامعة دمنهور تواصل تقديم خدماتها المجتمعية وتطلق قافلة تنموية بقرية المسين

انطلاقا من حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية ( بداية وحياة كريمة)؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. أطلقت جامعة دمنهور اليوم الخميس الموافق 6 مارس، قافلة تنموية شاملة "صحية، بيطرية، زراعية، تثقيفية وتوعوية" بقرية المسين بالدلنجات، وذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة، والدكتورة منى مبروك – قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



جاءت القافلة بإشراف السادة عمداء ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور صابر شحاته – منسق عام القوافل بالجامعة، وهند الجندي ـ منسق حياة كريمة بالجامعة، وذلك بمشاركة كليات "التمريض، الطب البيطري، الزراعة، طب الأسنان، التربية، التربية للطفولة المبكرة".



كلية التمريض تقدم خدمات صحية متنوعة لأهالي قرية المسين

قدمت "القافلة الصحية لكلية التمريض" خدماتها لـ 60 مواطن، من خلال عمل مسح صحي لهم بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري، وتثقيف صحي لـ 28 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، و 28 سيدة عن قضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها، وتثقيف صحي لـ 28 سيدة عن رعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع النزلات المعوية، وأيضا تثقيف صحي لـ 40 مواطن عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، والتوعية بنمط الحياة الصحي والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان لـ 20 مواطن.

فضلا عن تدريب 20 مواطن بالقرية على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى القيام بحصر المشكلات التي تواجه أهالي القرية تمهيدا لتقديم الدراسات والحلول العلمية لها مع الجهات المعنية.

أعضاء هيئة التدريس"بكلية طب الأسنان" تقدم تثقيف عام عن الاهتمام بصحة الفم والأسنان

بينما قام أعضاء هيئة التدريس "بكلية طب الأسنان" بالتثقيف العام عن الاهتمام بصحة الفم والأسنان، ومخاطر الإهمال في علاجها لما يقرب من 20 مواطن بالقرية.

التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية خلال قافلة اليوم

وقامت "القافلة البيطرية" لكلية الطب البيطري بتوقيع الكشف البيطري وصرف الأدوية المجانية لإجمالي 130 حالة من الأبقار والجاموس في تخصصات الباطنة، و 65 حالة في الأمراض التناسلية، 40 ماعز و15 دابة في تخصصات الباطنة، كما تم فحص 200 من الدواجن، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية.

كلية الزراعة تقدم ندوات إرشادية حول كيفية العناية بالمحاصيل المنزرعة

بينما قدمت "القافلة الزراعية لكلية الزراعة" ندوات إرشادية لـ 40 مزارع حول كيفية العناية بالمحاصيل المنزرعة بالمنطقة وتم تشخيص الأمراض و الآفات التي تصيبها، وتم تقديم توصيات حول التسميد لمحاصيل الخضر المتنوعة، بالإضافة إلى تقديم حلول لمشكلة ملوحة التربة التي تؤثر على إنتاج بعض الأراضي.

قافلة توعوية تثقيفية لكلية التربية لتوعية 60 تلميذا بمدرسة القرية بمخاطر الإدمان والمخدرات وكيفية الوقاية منه



وانطلاقا من دور الجامعة التوعوي قامت " القافلة التوعوية التثقيفية " لكلية التربية بتوعية 60 تلميذ بمدرسة القرية بمخاطر الإدمان والمخدرات وكيفية الوقاية منه، فضلا عن التوعية بدور صندوق علاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والخدمات التي يقدمها لعلاج الإدمان، وتم مقابلة 8 سيدات، 9 عمال، للتوعية بنشر ثقافة"لا للأمية"، ومخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والأسرة والمجتمع، وخطورة الشائعات على استقرار المجتمع، وقد تم إجراء امتحان لــ 3 أميين بالقرية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

التربية للطفولة المبكرة تعلم أطفال الروضة بقرية المسين أهمية النظافة من خلال استخدام وسائل تعليمية متنوعة

هذا وقد قدمت "كلية التربية للطفولة المبكرة" ندوة تثقيفية وتعوية لـ 25 من أطفال الروضة بمدرسة القرية عن ( الصداقة، وفضائل شهر رمضان)، بالإضافة إلى تعليم الطفل أهمية النظافة من خلال استخدام وسائل تعليمية متنوعة.





قافلة تنموية بقرية المسين (2)







قافلة تنموية بقرية المسين (3)







الدكتور إلهامي ترابيس







جامعة دمنهور تواصل تقديم خدماتها المجتمعية (1)







جامعة دمنهور تواصل تقديم خدماتها المجتمعية (2)







جامعة دمنهور تواصل تقديم خدماتها المجتمعية (3)







قافلة تنومية



