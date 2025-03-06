جامعة الفيوم تستضيف الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

ألفيوم- رباب الجإلى

استضافت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدى حتاتة، فعاليات الاحتفال باليوم السنوى للأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بألفيوم، والدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومشايخ الأزهر الشريف وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وذلك اليوم، الخميس، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة بالمكتبة المركزية.

وأشار الدكتور محمود حسانين، إلى الدور الريادى للأزهر الشريف فى بناء الإنسان علميًا ودينيًا وأدبيًا وأخلاقيًا، وله تأثير كبير فى نفوس المسلمين حول العالم، مؤكدًا رسالة الأزهر الحضارية والتى تتمثل فى إعلاء القيم الإنسانية النبيلة ونشرها فى ربوع العالم، والتأكيد على أهمية إرساء العدل والمسأواة والتراحم بين جميع الشعوب.

وأوضح، أن الأزهر الشريف حمل على عاتقه التصدى للهجمات المتكررة التى تسعى للنيل من الدين الإسلامى وتشويهه والحفاظ على الصورة السليمة والمنهج الوسطى للإسلام، وترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر.

وصرح الدكتور محمود الشيمى، أن الأزهر الشريف مؤسسة علمية عريقة لها فروعها وتلاميذها فى مختلف دول العالم، ويعمل الأزهر على محاربة التطرف والمغالاة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا التعأون الكبير بين الأوقاف والأزهر فى كافة شئون الدعوة.

وتحدث الدكتور محمد أحمد سرحان، رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، حول دور الأزهر الشريف فى نشر ثقافة التسامح والحفاظ على التراث الإسلامى واللغة العربية بوصفه حصنا للعلوم والمعارف، حيث يلتحق بالأزهر طلاب من 100 دولة وهم على تواصل مع بعضهم البعض من خلال رابطة خريجى الأزهر، ويعملون على إيصال رسالة الإسلام السمحه لكافة الشعوب.

وتنأولت الدكتورة أسماء صديق، الأستإذ بكلية الدراسات الإسلامية، حول دور المرأة فى الإسلام من خلال المحافظة على الأسرة من التفكك وتربية النشء تربيه سليمة وتمكينهم من تحصيل العلوم والأفكار البناءة.

وعرض الدكتور محمود عجمى منسق اللغة العربية بالأروقة الأزهرية لدور الأروقة فى تحفيظ القرآن الكريم فى مختلف قرى محافظة ألفيوم.

وأشار الشيخ على مدير منظمة الوعظ والإرشاد لدور الأزهر فى لم شمل الأسرة من خلال إطلاق وحدة لم الشمل، وكذلك وحدة فض المنازعات التى تعمل على إرساء الصلح بين الأطراف المتنازعة استنادًا لتعاليم الاسلام الحنيف.

وتضمن الحفل عددًا من فقرات الإنشاد والشعر قدمها طلاب المعاهد الأزهرية بألفيوم، وفى الختام تم تكريم العميد شريف عامر والدكتور محمود الشيمى تقديرًا لجهودهم.