اليوم السابع
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الخميس، 06 مارس 2025 09:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعزيزات أمنية كبيرة إلى ريف اللاذقية في سوريا لضبط الأمن

الخميس، 06 مارس 2025 08:00 م
تعزيزات أمنية كبيرة إلى ريف اللاذقية في سوريا لضبط الأمن سوريا
وكالات

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قالت وزارة الدفاع السورية إنها أرسلت تعزيزات كبيرة إلى جبلة بريف اللاذقية لضبط الأمن وإعادة الاستقرار.

وكانت قد قالت وكالة الأنباء السورية إن مجموعات من فلول النظام السوري السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية وتستهدف سيارات الأهالي.

ونقلت عن مسؤولين محليين بمحافظة اللاذقية قولهم إن "قواتنا تفرض طوقا أمنيا لمحاصرة فلول النظام المخلوع في قريتي بيت عانا والدالية"

وشهدت بلدة بيت عانا بريف اللاذقية في سوريا إطلاق نار استهدف سيارة للأمن.

ونقلت تقارير أخبارية عن مصدر أمني قوله إن العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين جراء استهداف سيارتهم في بيت عانا بريف اللاذقية







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