تشميع عدد من المحلات التجارية بأسوان لبيعها ألعاب نارية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة على عدد من محلات بيع الألعاب النارية بالمناطق والأحياء السكنية بنطاق حى جنوب، بإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام وبمشاركة العاملين بمديرية التموين وشرطة المرافق ونواب رئيس المدينة ورئيس الحى.

وأسفرت جهود الحملة، عن تشميع وإغلاق من عدد المحلات ، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمحلات أخرى ، وضبط كمية من الألعاب النارية ، وسيتم تطبيق غرامات فورية مشددة للمخالفين طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة.

وأعطى إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال المختلفة من أجل تطبيق قرار الحظر لبيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة ( الصواريخ والشماريخ والبمب .. ألخ ) بكافة أشكالها بنطاق المحافظة لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة ، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الاجتماعى.

وشدد محافظ أسوان، على تحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التى تخالف الحظر المشار إليه ، وضبط أى مخالفات تتعلق ببيع هذه المنتجات ، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداول الألعاب النارية ، ومنع دخولها بشكل كامل للأسواق.



تشميع محلات



حملات الوحدة المحلية بأسوان



حملة على محلات بيع الألعاب النارية



ضبط ألعاب نارية