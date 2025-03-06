ترامب: سأزور السعودية فى غضون شهر ونصف

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيزور السعودية فى غضون شهر ونصف، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكشفت وكالة رويترز أن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى سيزور السعودية الاثنين المقبل وسيلتقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون كبار فى المملكة العربية السعودية، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى الحرب مع روسيا.



وقالت المصادر إن الاجتماع القادم تحدد خلال مكالمة هاتفية بين مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض مايك والتز وأندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع فى الرياض بمشاركة والتز الذى قد ينضم إليه كل من المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، وسيرأس يرماك الوفد الأوكراني.



و سيكون هذا أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ المشادة العلنية بين الرئيس الأمريكى ترامب وزيلينسكى فى المكتب البيضاوى الأسبوع الماضي.



وأدى الصدام إلى أزمة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وإلى تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.



ويعقد الاجتماع فى المملكة العربية السعودية بعد اجتماع مماثل عقده مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم الروس فى الرياض قبل أسبوعين.