ترامب: أرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ضد حركة حماس

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب " إننى أرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ضد حركة حماس"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب لـ قادة حماس "القرار حتى الآن فى يدكم".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحركة حماس " أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا ستدفعون ثمنا كبيرا، مؤكدا "أنتم مرضى"، حسبما ذكر موقع العربية.

أضاف ترامب فى رسالته لحركة حماس "هذا هو التحذير الأخير.. عليكم مغادرة غزة الآن".

أكد ترامب لحركة حماس "إما أن تطلقوا سراح جميع الرهائن فورا وتعيدوا الموتى منهم وإلا فإن أمركم قد انتهى".