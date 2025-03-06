تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور

بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع، فقد تمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بـ جمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الإشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

عودة المصريين المختطفين

فرحة بعودة المصريين المختطفين فى السودان

أهالى المختطفين

تجمع اهالى المختطفين لاستقبال ابنائهم

اهالى المختطفين امام المطار

تجمع الاهالى

عودة ابناءنا المختطفين من السودان

سعادة الاهالى بعودة ذويهم المختطفين