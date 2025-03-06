اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 مارس 2025 03:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بناء على توجيهات الرئيس السيسى..

تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور

الخميس، 06 مارس 2025 01:39 م
تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور تحرير المصريين المختطفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع، فقد تمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بـ جمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الإشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

 

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.42 PM
عودة المصريين المختطفين
 
WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (6)
فرحة بعودة المصريين المختطفين فى السودان
 
WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (5)
أهالى المختطفين
WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (4)
تجمع اهالى المختطفين لاستقبال ابنائهم
WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (3)
اهالى المختطفين امام المطار
WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (2)
تجمع الاهالى
WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (1)
عودة ابناءنا المختطفين من السودان
WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM
سعادة الاهالى بعودة ذويهم المختطفين






مشاركة

الافراج عن المصريين

السودان

مناطق الاشتباك

عاجل

تحرير المصريين المخطوفين فى السودان

المصريين المخطوفين

تحرير المصريين المختطفين

تحرير المصريين المختطفين فى السودان

المخطوفين في السودان






الرجوع الى أعلى الصفحة