تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة مزارع في الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة مزارع في منطقة الحوامدية، مصابا بالرأس، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة مزارع تم تحديد هويته، مصابا برأسه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.