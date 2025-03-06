تجديد حبس 4 عمال بتهمة خطف واحتجاز عامل داخل شقة فى السلام

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 4 عمال 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة خطف واحتجاز عامل داخل شقة بسبب خلافات مالية.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالي، يفيد باحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة على خلفية خلافات مالية بينهم، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على الفور تم الانتقال وبالفحص أمكن تحديد وضبط 4 عمال - مقيمين بالشقة محل البلاغ لقيامهم باحتجاز عامل - مقيم محافظة سوهاج داخل الشقة وتقييده بالحبال، وعثر بحوزتهم على 11 إيصال على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض – حبل ، وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة اقتراضه مبلغ مالي من اثنين من المتهمين ولدى تعثره فى السداد قاما باستدراجه للشقة محل البلاغ مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله قاما باحتجازه والتعدى عليه بمساعدة باقى المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهم تبين وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



