انتظام منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجى بسمسطا

بنى سويف هانى فتحى

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

حيث اطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.

كما أشار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق،مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهدلتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأاداء في هذا الملف.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة : مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا،المهندسة مها أبوبكر _اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة ، بجانب مسؤولو المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.