انتشار سيارات الشفط بجميع محاور القاهرة والجيزة لسحب مياه اﻷمطار

كتب عبد الرحمن سيد

انتشرت مساء اليوم، الخميس، سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتى القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

تلقت غرفة النجدة، بلاغات من الخدمات المعينة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة ، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار وعلى الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.

وتساقطت أمطار مساء اليوم، في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وعددا من المحافظات، مما أسفر عن وجود كثافات من متوسطة إلى خفيفة فى حركة السير، سواء بالطرق السريعة، أو الداخلية.