اليوم السابع: تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين

تحت عنوان "بتوجيهات من الرئيس السيسى.. تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن"، كشف اليوم السابع في عدده الورقى الصادر غدا الجمعة تفاصيل إعادة المصريين المختطفين فى السودان إلى مصر.

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