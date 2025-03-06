اليوم السابع
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الخميس، 06 مارس 2025 09:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المرصد السورى: مقتل 7 عناصر من الأمن وإصابة 11 آخرين فى هجمات اللاذقية

الخميس، 06 مارس 2025 07:38 م
المرصد السورى: مقتل 7 عناصر من الأمن وإصابة 11 آخرين فى هجمات اللاذقية سوريا
وكالات

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 7 من قوات الأمن وجرح 11 آخرين على الأقل بهجمات نفذها مسلحون موالون للنظام السابق فى ريف اللاذقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن مجموعات من فلول النظام السورى السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية وتستهدف سيارات الأهالي.

ونقلت عن مسؤولين محليين بمحافظة اللاذقية قولهم أن "قواتنا تفرض طوقا أمنيا لمحاصرة فلول النظام المخلوع فى قريتى بيت عانا والدالية"

وشهدت بلدة بيت عانا بريف اللاذقية فى سوريا إطلاق نار استهدف سيارة للأمن.

ونقلت تقارير أخبارية عن مصدر أمنى قوله إن العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين جراء استهداف سيارتهم فى بيت عانا بريف اللاذقية.







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