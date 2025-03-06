المتحدثة باسم الخارجية الروسية تعلق على تصريحات الرئيس الفرنسي

وكالات

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث عن ضرورة "التصدي للخطر الروسي".

وكتبت زاخاروفا على "تلجرام"، "تبين الآن أن أقوى جيش في أوروبا لدى أيمانويل، بينما تحدث زيلينسكي أنه عنده".

وتابعت: "ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه يتوجه إلينا سفير فرنسي جديد. وهو أفصح مؤخرا عن أفكاره حول الرغبة في تطوير العلاقات مع بلادنا. واليوم اعترف رئيسه ماكرون أن السلام في أوروبا ليس أولوية بالنسبة لفرنسا، وأنهم يريدون لجم روسيا وإلى آخر ذلك".

وتساءلت زاخاروفا: "فلماذا يتوجه إلينا السفير الفرنسي، نود أن نستفسر مرة أخرى؟".

وجاء ذلك تعليقا على خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وردع روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا حتى تحقيق السلام.