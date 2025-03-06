الكرملين: أوروبا لن تفوز فى سباق التسلح ضد روسيا

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صرح المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف أن الدول الأوروبية لن تنجح فى سباق التسلح ضد روسيا لأن موسكو لا تنوى المشاركة فى هذا السباق، بل ستركز على تأمين مصالحها الخاصة.



جاء ذلك تعليقا على تصريحات الاتحاد الأوروبى بشأن خططه العسكرية، بحسب وكالة تاس الروسية.



وقال بيسكوف: "لن يفوزوا ضدنا! لأننا لن نشاركهم"، وأضاف: "سوف نركز على أمورنا الخاصة ونؤمن مصالحنا".



وكان رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك قد صرح، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا يجب أن تشارك فى سباق تسلح مع روسيا، مؤكدا أن الاتحاد يرى التفوق العسكرى الروسى بمثابة تحد مباشر.



وجاءت تصريحاته بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة الاتحاد الأوروبى لإعادة التسلح، والتى تتضمن مبادرة لإعادة التسلح بقيمة 800 مليار يورو. سيتم تخصيص جزء من هذه الأموال، من بين أمور أخرى، لشراء أسلحة لأوكرانيا.



كما تناول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قضية التسلح فى خطاب إلى الشعب الفرنسي، واصفا روسيا القوية بأنها تهديد لكل من فرنسا والقارة الأوروبية بأسرها. وبرر زيادة الإنفاق العسكرى وتوسيع الأسلحة النووية الفرنسية عبر الاتحاد الأوروبى باعتبارها خطوة ضرورية لمواجهة هذا التهديد المزعوم.