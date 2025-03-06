القمة الأوروبية تؤكد دعم أوكرانيا.. وتشدد على ضرورة استقلالية القارة

وكالات

دعت القمة الأوروبية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي ليكون أكثر استقلالية في الدفاع لمواجهة التهديدات، مشددا على الحاجة لزيادة كبيرة في نفقات الدفاع على المستوى الوطني.

وبحسب البيان الختامي للقمة، فإن الاتحاد الأوروبي سيدعم صناعة الدفاع بزيادة التمويل وتشجيع الاستثمارات.

وأوضح أن الاتحاد يعد ورقة بيضاء لمستقبل الدفاع تهدف لتعزيز التمويل وصناعة الدفاع.

وحول الأوضاع في أوكرانيا، قالت مسودة البيان "مستمرون في دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي"، موضحا أن الاستمرار في دعم كييف عسكريا يأتي لضمان تحقيق السلام من خلال القوة

كما دعا إلى تكثيف العقوبات والضغوط على روسيا لإضعاف قدرتها على استمرار الحرب