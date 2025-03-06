الفن الشعبى.. مواويل شهر رمضان ومدائح نبوية تراثية للسيد الشبكى.. صور

الشرقية- فتحية الديب

الفن الشعبي هو نوع من الفن الذى يعبر عن تقاليد وثقافة الشعب، ويعكس تاريخه وحياته اليومية وهو فن شامل يغطى مختلف المجالات، وعلى بعد أمتار من مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، يوجد من يحافظ على تراثنا الشعبى ويعمل على نشره فى كافة المحافل والمناسبات وانتشر صوته فى ربوع مصر من وجه بحرى إلى قبلى متميزا بنبرة صوته القوية واعتزازه بالجلباب البلدى الذى يعبر عن اللون الذى يقدمه من التراث الشعبى.

هو المطرب الشعبى "السيد الشبكى" فى منتصف الخمسينات من عمره، ولد بقرية شوبك بسطة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تعلق قلبه منذ طفولته بالتراث الشعبى، وذاع صيته من خلال الأنشطة المدرسة، حيث عرف بقوة صوته فى المدائح النبوية وهو فى العاشر من عمره، وفى مرحلة الشباب أثقل موهبته بالدراسة فى قصور الثقافة وتعلم فنون التراث الشعبى من إلقاء القصص والمواويل والمدائح.

" التراث الشعبى يأتى من الأحداث والمواقف" بعزة نفس وصلابة الهمة سرد المطرب الشعبى "السيد الشبكى" رحلته فى هذا اللون من الفن فى حديثه ل" اليوم السابع" قائلا إن التراث الشعبى مبنى على مواقف وياتى من الحدث وفى فترة الاحتلال البريطانى لمصر، كان يوجد هذا النوع من الفن وعبر عنه أبناء الشرقية فى تلك الحقبة بأغنية " أحنا ولاد الشرقية، طيبين وعشرية بنحب الضيف شتاء مع صيف، وفى الكرم ميه الميه، الضيف يجى لنا نرحب بيه عشان بنعرف الواجب ومشهورين بالفروسية، احنا اولاد الشرقية، احمد عرابى وطلعت حرب واحد اقتصادى والتانى للحرب احنا اولاد الشرقية طيبين وعشرية " لافتا أن هذا النوع يعد إرث ثقافى أراد من قام به أن يخلد لتلك الفترة من تاريخ مصر، حيث كان الزعيم احمد عرابى، ابن محافظة الشرقية، فى فتلك الفترة يدافع عن البلاد ضد الاستعمار، وطلعت حرب رجل اقتصادى من الطراز الاول، وأراد صاحب تلك الكلمات أن يخلدها فى الأذهان بطريقة مبهجة أدخل معاها صفات أهل الشرقية من الكرم والفروسية.

كما يتميز الشوبكى بأسلوبه الفريد فى الغناء، حيث يمتزج بين التراث الشعبى والفن الحديث. يعتبر الشوبكى واحدًا من أهم المطربين فى محافظة الشرقية، حيث يقدم عروضًا فنية فى العديد من المناسبات والاحتفالات، وفى شهر رمضان يشارك فى ليالى رمضان بأغانى من التراث يشدو بها مع صوت الناى، ومن أشهر الأغانى التى يرددها فى شهر رمضان أغنيه "الله على نوره ليلاه والدنيا منورة بيه رمضان زى الشربات على الناس الهيمانة بيه ليلك من أول يوم سرقت من عينى النوم، وياريت عليها تدون عشان نتشرف بيك، الله على نور ليلاك ليلك كلها انوار قرآن وصلاة وذكر وصلاتنا على المختار بتزويد حبنا فيك الله على نور ليلك".

يعتبر الشوبكى أيضًا من أهم المطربين فى مجال التراث الشعبى فى مصر، حيث يدم عروضًا فنية فى العديد من المناسبات والاحتفالات فى جميع أنحاء مصر، كما أن يحرص على أن يكون نجله الأصغر" أحمد" امتداد له فى هذا النوع من الفن الشعبى، فأخذ على عاتقه تدريبه منذ الصغر على حفظ المدائح والقصائد النبوية والأغانى التراثية حتى أصبح يصطحبه معه فى كافة المناسبات التى يذهب إليه ويقدمه للجمهور.

يطمح "الشبكى" فى أن ينال هذا النوع من الفن اهتمام أكثر لأنه يوثق لعادتنا وتقاليدنا المصرية التى تربينا عليها ويحفظ لنا التراث المصرى الجميل.



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الشبكى



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