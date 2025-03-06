الصحة العالمية: إنشاء مركز جديد فى هولندا بمجال الذكاء الاصطناعى لحوكمة الصحة

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها أنشأت اليوم مركز الأخلاقيات الرقمية بجامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل حوكمة الصحة.

وأضافت، أنه يتمتع الذكاء الاصطناعى بالقدرة على إعادة تشكيل الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة والرفاهة، ومع ذلك، فإن الاستفادة من فوائده لصالح الجميع تتطلب التعاون بين أصحاب المصلحة الملتزمين بالحوكمة القوية والضمانات الأخلاقية والسياسات القائمة على الأدلة.

وتابع أن تسمية مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية اعتراف بتاريخ مركز الأخلاقيات الرقمية بجامعة دلفت للتكنولوجيا الذي يمتد لعقود من الزمان في مجال البحوث المتطورة حول الابتكار المسؤول، وقيادته في دمج القيم الأخلاقية في متطلبات التصميم للتكنولوجيات الرقمية. ويمثل هذا الافتتاح استمرارًا للشراكة القوية بين مركز الأخلاقيات الرقمية ومنظمة الصحة العالمية، حيث نظم الكيانان بشكل مشترك مشاورات وورش عمل دولية وتطوير إرشادات وتدريبات معيارية فى الماضى.

وقال الدكتور آلان لابريك، مدير الصحة الرقمية والابتكار في منظمة الصحة العالمية: "إن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بمساعدة الدول الأعضاء في التخطيط لتقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة وإدارتها وتبنيها. ونحن نشهد تقدماً ملحوظاً، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جاهزاً لتحويل أنظمة الرعاية الصحية ودعم الأفراد في رحلاتهم الصحية. ولضمان وصول هذه الفوائد إلى الجميع بشكل أخلاقي وآمن وعادل، فإننا نعتمد على شراكات تقنية وأكاديمية قوية ترشدنا في هذا المجال سريع التطور".



سيعمل المركز بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل حوكمة الصحة على دعم جهود منظمة الصحة العالمية لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة من خلال تعزيز البحث في الموضوعات ذات الأولوية وتقديم مدخلات الخبراء لتطوير إرشادات منظمة الصحة العالمية وصنع السياسات.

وقالت، إنه سيعمل المركز كمركز للتعليم والدعوة للبحوث القائمة على العلم وتسهيل تبادل المعرفة والتدريب من خلال ورش العمل الإقليمية والوطنية.

وأشار البروفيسور جيروين فان دن هوفن، المدير العلمي في مركز دلفت للأخلاقيات الرقمية، إلى أن "مركز دلفت للأخلاقيات الرقمية هو ثمرة عقدين من البحث في الأخلاقيات الرقمية والابتكار المسؤول، وهو أحد الرواد في تحويل القيم الأخلاقية إلى متطلبات تصميم التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "نتطلع إلى المساهمة في مجتمع الصحة العالمي وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، سيوفر مختبر الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي للرعاية الصحية، وهو تعاون بين جامعة دلفت للتكنولوجيا وشركائها، رؤى قيمة حول التحديات التي ينطوي عليها التنفيذ الناجح لإرشادات منظمة الصحة العالمية في الممارسة السريرية".

وقال الدكتور ديفيد نوفيلو أورتيز، المستشار الإقليمي ورئيس وحدة البيانات والأدلة والصحة الرقمية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا: "إن إنشاء مركز الأخلاقيات الرقمية في جامعة دلفت للتكنولوجيا كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية يعزز قدرتنا الجماعية على ضمان خدمة الذكاء الاصطناعي للصحة العامة بشكل عادل ومسؤول. سيلعب هذا التعاون دورًا حاسمًا في دعم الدول الأعضاء للتنقل بين الفرص والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة والشفافية والابتكار في الصحة الرقمية".

ويؤكد المركز بشأن الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على التزام منظمة الصحة العالمية بحوكمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الأدلة، وتعزيز الاستخدام المسؤول له مع الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية.

