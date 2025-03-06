الشرطة البرازيلية ترتدى "باور رينجرز " للقبض على اللصوص بالكرنفال.. صور

فاطمة شوقى

ارتدى العشرات من رجال الشرطة ملابس المهرجين والكهنة وحتى شخصيات المسلسل التلفزيونى الشهير "باور رينجرز" للاندماج مع الحشود التى تشارك فى احتفالات الكرنفال من أجل القبض على اللصوص فى مدينة ساو باولو.



البرازيل الشرطة

وكان الحدث الأبرز بين المشاركين فى الكرنفال هو العملاء الستة الذين ارتدوا ملابس باور رينجرز وكانوا فى العمل منذ يوم السبت - اليوم الأول من الاحتفالات التى تمتد رسميًا حتى يوم الأربعاء، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به يحمل سبعة هواتف محمولة مسروقة، وقد تم تنفيذ عدة غارات أخرى منذ ذلك الحين.



البرازيل

ونشرت إدارة الأمن العام فى ولاية ساو باولو مقطع فيديو يظهر فيه أفراد من فصيل باور رينجرز الأصفر والأحمر وهم يلقون القبض على رجل ويضعونه فى سيارة شرطة، وتُظهر الصور أيضًا أفراد فريق باور رينجرز الأخضر والأحمر وهم يثبتون أحد الأشخاص وسط تصفيق المارة.



قالت السلطات فى ساو باولو فى ساعة مبكرة من أن ضباطا يرتدون ملابس رسمية ألقوا القبض على ستة أشخاص واستعادوا 23 هاتفا محمولا مسروقا منذ بدء الكرنفال على مستوى البلاد.