السيطرة على حريق بكمية من البوص بالمنطقة الجبلية بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بكمية من البوص بمخزنه بالمنطقة الجبلية بقرية الغابات دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، لصالح أحد المصانع، الت تعمل في تدوير المخلفات، وذلك دون حدوث خسائر بشرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من الأهالى بقرية الغابات بمركز البلينا جنوب المحافظة يفيد بنشوب حريق بكميات من البوص بالقرية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة.

وبالانتقال تبين أن الحريق وقع بالمنطقة الجبلية، المتاخمة لقرية الغابات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا الحريق نشب بكمية من البوص المخزنة بالمنطقة لصالح إحدى مصانع التدوير بنطاق الوحدة المحلية ولا توجد إصابات بشرية ، ولا خسائر بالأورح وتم الدفع بعدد من السيارات التابعة للحماية المدنية وتمت محاصرة النيران وإخماده ومنع وصوله للمنازل المجاورة للمنطقة الجبلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.