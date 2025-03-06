الرعاية الصحية بالإسماعيلية تبحث الاستعداد لبدء تشغيل مستشفى القنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

عُقد الاجتماع الدوري لفريق الإشراف بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي رفعت، مدير الفرع. وقد تمحور النقاش حول تحليل الأداء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز الجهود، ومناقشة كافة تفاصيل استعدادات تشغيل مستشفى القنطرة شرق ضمن منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتناول الاجتماع استعراض المؤشرات التشغيلية: تم تحليل المؤشرات اليومية المتعلقة بالمنشات، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين وتوفير الأدوية الأساسية: تم التأكيد على أهمية ضمان توفر الأدوية الأساسية بشكل مستمر، مع مناقشة سبل تحسين سلسلة التوريد لتفادي أي نقص محتمل في الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المجتمع.

وكذلك تم مناقشة الاستعدادات لتشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزى تحت مظلة المنظومة، تم مناقشة عدة جوانب مهمة منها استعراض حالة تجهيزات المستشفى من حيث المعدات الطبية والبنية التحتية والقوى البشرية.



وتدريب الكوادر الطبية: تم التركيز على أهمية تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على استخدام الأجهزة الحديثة وتطبيق البروتوكولات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.

بهذه الجهود، يسعى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية إلى تحقيق رؤية واضحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان تلبيتها للاحتياجات المتزايدة في المنطقة.