الداخلية تضبط 35 بندقية فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد 11 قضية جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (11 متهم "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود فى ضبط 58 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (16 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش- 23 فرد محلى -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). بحوزة (53 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين , الشابو") بحوزة (5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



واسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية خرطوش –طبنجة - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين"لهم معلومات جنائية"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



