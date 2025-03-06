الترانيم الكنسية تحافظ على الهوية المسيحية الأرثوذكسية.. اعرف التفاصيل

كتبت – بتول عصام

قال مينا نصر، قائد كورال مارإفرام السرياني بكنيسة العذراء القصيرين، إن الترانيم تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الهوية المسيحية الأرثوذكسية وتعزيز الإيمان المستقيم، ووسيلة تعليمية وروحية عميقة تثبت العقيدة وتنقل التراث الكنسي للأجيال المتعاقبة، فهي أداة فعالة لتثبيت الإيمان الأرثوذكسي المستقيم، مستشهدًا بترنيمة "2 أبريل"، الذي حكت معجزة ظهور السيدة العذراء مريم بالزيتون، وأصبح العالم بأجمعه يرددها.

وأضاف نصر خلال حديثه لـ"اليوم السابع": "فهم الطقس والعقيدة، عن طريق تقديمه في شكل ترنيمة تحكي القصة بشكل مبسط وجذاب، وعلى سبيل المثال، ترنيمة "كنيستي كنيستي يا بيتي"، التي تشرح مفهوم المعمودية، أحد أسرار الكنيسة السبعة، وتفتح الباب أمام المستمعين للبحث والتعمق في فهم هذه الأسرار".

وأشار نصر إلى الفارق الجوهري بين الترانيم والتسبيح: "التسبيح هو كل ما يمجد اسم الله مباشرةً". أما الترانيم فهي تعبير عن مشاعر إنسانية في شكل روحي: "الترنيمة قد تعبر عن الشكر، الطلب، أو حتى اختبار شخصي مع الله"، مضيفًا "نقدم وجبة روحية دسمة، لكن في شكل عصري يناسب تفكير الشباب".

يرى مينا نصر، أن قوة الترانيم لا تكمن فقط في كلماتها أو ألحانها، بل في قدرتها على البقاء والتأثير حتى بعد مرور سنوات طويلة على تأليفها: "الترنيمة الحقيقية هي التي تعيش معنا رغم مرور الزمن، حتى بعد رحيل من كتبها ولحنها وغناها. فلدينا تراث من الترانيم التي لا تزال تترنم في الكنائس وتلمس القلوب".

وأضاف نصر أن تأثير الترانيم وفعاليتها، من خلال الاستشهاد بحادثة شهداء ليبيا التي هزت مشاعر العالم. يقول: "المشهد الذي لا يُنسى للشهيد عصام بدار، حين كان يقف ثابتًا ورافعًا عينيه نحو السماء، رغم أنه كان يواجه الموت، كان مليئًا بالشجاعة والثبات". مضيفًا: "لو طبقت كلمات ترنيمة تراثية قديمة تدعى "ثبت أنظارك فيه" كانت كلمات هذه الترنيمة تتجسد في هذا المشهد بالفعل. وكأن الترنيمة كُتبت تحديدًا لهذا الحدث".