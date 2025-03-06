الإعدام لقهوجى خطف طفلا وتعدى عليه بعد تهديده بكلب فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلى، وهيثم حلمى على، ومحمد على حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، بالإعدام شنقا لقهوجى، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه على ما تقترفه، لاتهامه بخطف طفل بالتحايل لمسكنه وهتك عرضه بالإكراه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20012 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2995 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فارس م ع"،21 سنة، قهوجى، مقيم عزبة عثمان أول شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 7 / 7 / 2024، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطف بالتحايل المجنى عليه الطفل "أحمد م ع"، مستغلا حداثة سنة وما بينهما من قرابة بأن أوهم والدته باصطحابه لشراء حاجة مستدرجا إياه إلى منزل والده بعيدا عن ذويه وأعين المارة حتى تمكن من الاختلاء به لإتمام جريمته.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية هتك عرض المخطوف، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان هتك عرض المجنى عليه الطفل المخطوف بالقوة والتهديد عقب أن هدده بتحريض كلبه عليه فبث الرعب فى نفسه وأعدم بذلك مقاومته، وتعدى عليه محدثا إصابته التى أبانها تقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أنه تعدى على المجنى عليه مستخدما حيوان خطر "كلب".