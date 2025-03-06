الإعدام لتاجر مخدرات فى الإسكندرية لخطفه فتاة 15 يوما وتعذيبها

الإسكندرية ـ أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحى عبد الله بقوش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد على عبد المجيد، والمستشار أيمن ابراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بمعاقبة المتهم "ر.ا.م" بالإعدام شنقا، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف المجنى عليها "هـ.م.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23260 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقى يفيد بقيام المتهم باحتجاز المجنى عليها لمدة 15 يوما، والتعدى عليها بالضرب وإعطائها مواد مخدرة بمحل سكنه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أن المجنى عليها "هـ.م.م" 28 سنة، من متعاطى المواد المخدرة، ودخلت إحدى المصحات لعلاج الإدمان للتعافى من تلك المواد المخدرة، وخلال تواجدها تعرفت على سيدة تدعى "هـ.ع"، وعقب خروجها من تلك المصحة أصابتها أعراض الانسحاب من تعاطى المخدرات، وتوجهت إليها لشراء المواد المخدرة الهيروين، فأرشدتها للتوجة إلى المتهم الأول "ر.ا.م" كونه يتاجر فى المواد المخدرة، وعند وصولهما طلب منهم المتهم الصعود إلى الوحدة السكنية خاصته وحال صعودها قدم إليها مشروبا، وحال تناوله غاب وعيها، وبعد أن أفاقت وجدت نفسها دون صديقتها، وقد احتجزها المتهم داخل منزله لمدة 15 يوما، قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب والإيذاء مما أدى إلى إصابتها، وقام بتقييدها مستخدما جنزير حديدى، فحاولت الهروب، وقفزت من شرفة العقار محل احتجازها من الطابق الثالث، للهروب منه، وتبين أن المتهم ارتكب مثل الواقعة منذ 3 أشهر سابقة للواقعة، وقام بتركيب باب حديدى للحيولة دون ضبطه مستخدما كلبا شرسا وأسلحة بيضاء، ورغبة المتهم النفسية فى تعذيب النساء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التى أصدرت حكمها.