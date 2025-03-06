الإعدام شنقا للمتهمة بقتل زوجها بمعاونة نجل شقيقتها بالشرقية لخوفها من زواجه بأخرى

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل ،ربة منزل بالإعدام شنقا، وعاقبت نجل شقيقتها بالسجن لمدة 15 سنة؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة بمركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة ،وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 10 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "نها أ ال أ" 39 عاما، ربة منزل، ونجل شقيقتها "السيد م ال م ع" 17 عاما، مقيمين بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "منير فكري" زوج المتهمة، ونحر رقبته بمركز كفر صقر.، واقرت الزوجة فى التحقيقات أن المجنى عليها هددها بالزواج من أخرى.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين بالتحقيقات.