الأكل كابس على نفسى.. وفاة معلمة بسوهاج عقب كتابتها بوست غامض على فيس بوك

سوهاج محمود مقبول

تداول رواد التواصل الاجتماعى، بوست خاص بمعلمة توفيت عقب كتابتها "بوست" على صفحتها الخاصة بإحساسها بضيق شديد فى التنفس، ولم تكن تعرف السبب.. هل هو الموت أم إفراطها فى الطعام.

وتبين أن البوست لمعلمة بإحدى مدارس محافظة سوهاج ، حيث كتبت على صفحتها منشورا محتواه "مش قادره احدد انا بموت ولا دا الاكل كابس علي نفسي" وبعدها فارقت الحياة.

هذا وقد تناول رواد التواصل الإجتماعى البوست الخاص بالمعلمة، والتى تبين أنها تدعى شيماء السيد، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة ونعى زملائها الفقيدة على صفحاتهم وكذلك أقاربها وأهليها.



