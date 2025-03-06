اتحاد بشبابها ينظم إفطارًا جماعيًا بدار رعاية المسنين بمشاركة نائب محافظ سوهاج

كتب - إسلام شيبة

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، في مائدة إفطار جماعي بدار رعاية المسنين بمحافظة سوهاج والتي نظّمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة اتحاد بشبابها، وذلك في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

جاءت الفعالية بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية بمحافظة سوهاج، تأكيدًا على الدور الحيوي للشباب في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز روح التعاون والتكافل داخل المجتمع حيث شهدت الأمسية تفاعلًا واسعًا بين المشاركين والمقيمين بالدار، وسادت أجواء من الألفة والمودة، وتم توزيع الهدايا على المسنين في لفتة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة والسرور عليهم خلال الشهر الكريم، وتعزيز شعورهم بالاهتمام والتقدير.

وجسّدت الفعالية أهمية التواصل بين الأجيال المختلفة، وترسيخ قيم الرحمة والتراحم، وهو ما يعكس الدور الإيجابي للشباب في بناء مجتمع أكثر تضامنًا وإنسانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة لدعم المبادرات المجتمعية، وتحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية، بما يسهم في نشر ثقافة العطاء وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وتؤكد الفاعلية جهود وزارة الشباب والرياضة في دمج الشباب بالعمل المجتمعي، وتوجيه طاقاتهم نحو خدمة الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في خلق بيئة أكثر تكافلًا وتلاحمًا بين مختلف فئات المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان، الذي يمثل مناسبة مثالية لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة.