إيه هيحصل لجسمك لو بتشرب مشروبات غازية بعد الفطار.. أضرار لا تتوقعها

كتبت فاطمة ياسر

تناول المشروبات الغازية بعد الإفطار في رمضان قد يبدو منعشًا، لكنه في الواقع يسبب عدة أضرار للجهاز الهضمي والصحة بشكل عام، وفقا لما أكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية المنصورة.

وأشارإلى أن المشروبات الغازية تتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتسبب الانتفاخ والغازات نتيجة لاحتوائها على ثاني أكسيد الكربون، وقد تؤدي إلى ارتجاع المريء، حيث تزيد من ارتخاء الصمام بين المعدة والمريء، تؤثر على عملية الهضم وتسبب عسر الهضم، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام.



واضاف أن المشروبات الغازية تتسبب في زيادة خطر الإصابة بالحموضة وقرحة المعدة، والسبب أنها تحتوي على أحماض مثل حمض الفوسفوريك والستريك، والتي تهيّج بطانة المعدة وتزيد من الحموضة، وقد تؤدي إلى تفاقم التهابات المعدة أو حتى التسبب في قرحة المعدة على المدى البعيد. كما تؤدى لارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر، ثم انخفاضًا سريعًا، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والجوع بعد فترة قصيرة.

ومما لاشك فيه ان المشروبات الغازية تتسبب في زيادة الوزن والسمنة، لانها غنية بالسعرات الحرارية دون أي فائدة غذائية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن، خاصة مع قلة الحركة بعد الإفطار.

التأثير على صحة العظام والأسنان، فقد تتسبب في هشاشة العظام على المدى البعيد، لأنها تقلل من امتصاص الكالسيوم في الجسم، وتضعف مينا الأسنان بسبب الأحماض والسكريات، مما يزيد من خطر التسوس.

وقدم استشاري السمنة والنحافة ابرز البدائل صحية للمشروبات الغازية بعد الإفطار، ومنها:

- الماء البارد بالليمون أو النعناع.

-العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف (مثل عصير البرتقال أو الرمان)

-المشروبات العشبية مثل الكركديه أو الزنجبيل.

