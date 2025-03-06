إيلون ماسك: أوكرانيا تحتاج إلى انتخابات وزيلنيسكي سيخسر بأغلبية ساحقة

وكالات

قال إيلون ماسك إن أوكرانيا تحتاج إلى إجراء انتخابات وزيلنسكي سيخسر بأغلبية ساحقة.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يكشف النقاب عن سعي باريس إلى استمرار الحرب في أوكرانيا .



وأضاف بيسكوف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - " بعد متابعتنا لخطاب ماكرون، لدينا شعور بأن باريس تسعى للصدام واستمرار الحرب في أوكرانيا ، بالإضافة إلى أن إبداء الرئيس الفرنسي عزم بلاده لاستخدام أسلحتها النووية لأغراض أمنية يعد بمثابة ادعاء من جانب باريس بالزعامة النووية في أوروبا".