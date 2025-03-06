"إعلام القاهرة" يطلق حملة "بين البينين" للتوعية بالتربية الإيجابية السامة

كتبت - سارة وائل

أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة توعية جديدة بعنوان "بين البينين"، تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم "التربية الإيجابية السامة" وأهمية التوازن في أساليب التربية.

وتركز الحملة التي تحمل شعار "حبهم من غير ما تضرهم"، على رفع الوعي بمخاطر الإفراط في استخدام أسلوب التربية المتسامحة، الذي يتجنب فيه الآباء المواجهة خوفًا من فقدان حب أبنائهم، وكذلك مخاطر الإيجابية السامة، التي تدفع الآباء إلى رفض المشاعر السلبية لأبنائهم والتركيز فقط على الإيجابية، مما يسبب ضغوطًا نفسية كبيرة.

أهداف الحملة:

تسعى حملة "بين البينين" إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:

رفع الوعي بمفهوم التربية الإيجابية السامة وآثارها السلبية على الأبناء.

تشجيع الآباء على تبني أساليب تربية متوازنة تجمع بين الحزم والحب.

تقديم الدعم والإرشاد للآباء لمساعدتهم في التعامل مع التحديات التربوية المختلفة.

فتح حوار مجتمعي حول أهمية التربية المتوازنة ودورها في بناء جيل سليم نفسيًا.



مفاهيم أساسية:

تسلط الحملة الضوء على مفهومين أساسيين في التربية، وهما:

التربية المتسامحة (Permissive Parenting): وهو أسلوب تربية يتسم بالتساهل المفرط، حيث يكون الآباء داعمين بشكل كبير ولكنهم متطلبون بشكل قليل، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية على سلوك الأبناء.

الإيجابية السامة (Toxic Positivity): وهي الاعتقاد بأنه يجب على الشخص الحفاظ على عقلية إيجابية دائمًا، بغض النظر عن الظروف الصعبة التي يمر بها، ورفض المشاعر السلبية بشكل كامل، مما يسبب ضغوطًا نفسية كبيرة.

فعاليات الحملة

تتضمن فعاليات حملة "بين البينين" مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل:

- إطلاق حملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي.

- تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية للآباء.

- إعداد مواد توعوية مرئية ومسموعة ومقروءة.