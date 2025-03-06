إطلاق مبادرة «أهالينا غاليين علينا» لرعاية ودعم كبار السن بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أطلقت أمانة شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد الشيخ، وبتوجيهات من اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة «أهالينا غاليين علينا» لرعاية كبار السن ودعم المسنين، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لكبار السن، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال سلسلة من الأنشطة الإنسانية والخدمية.

وبدأت فعاليات المبادرة بزيارة لدار المسنين بالمحافظة، حيث شارك أعضاء المبادرة نزلاء الدار في يوم إفطار جماعي، تخلله توزيع الهدايا عليهم، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، إلى جانب إجراء فحوصات طبية لهم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، في إطار الحرص على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وشهدت الفعالية تنظيم أمسية دينية تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وخطبة وعظية، وفقرات من الإنشاد الديني، ، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور، حيث لاقت المبادرة إشادة كبيرة من نزلاء الدار والمشرفين عليها.

وأكد الدكتور أحمد الشيخ أمين الشباب بالحزب، أن المبادرة تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق أهدافها في رعاية كبار السن، حيث ستستمر بشكل منتظم لضمان تقديم الدعم اللازم للمسنين داخل دور الرعاية، من خلال زيارات ميدانية وفعاليات متنوعة تشمل تقديم خدمات طبية واجتماعية، لتعزيز جودة حياتهم وضمان حياة كريمة لهم.

وأشار الشيخ، إلى أن هذة المبادرة تأتى في إطار إهتمام الحزب المجتمعي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التكافل الإجتماعي، تأكيداً على أهمية رعاية كبار السن وتقدير دورهم في المجتمع.