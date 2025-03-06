إصابة 3 فى تصادم سيارتين بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، وقوع مصادمة على الطريق، بين سيارتين، نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص تم نقلهما للمستشفى العام بسوهاج لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى ووجود مصابين، تم رفع أثار الحادث، عقب نقل المصابين للمستشفى، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى بين سيارة ملاكى قيادة المدعو محمد ا ع ا 45 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، وبين سيارة ملاكي أخرى قيادة المدعو يوحنا ش ف م 46 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم مركز دار السلام.

وقع الحادث نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولي وإصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة نتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة الأولي رضا ا ع ح 60 سنة ربة منزل " بسحجه بالذقن "، وأحمد م ح ي67 سنة بالمعاش " بسحجه بالوجه "، ونجلة الثاني سهير 35 سنة ربة منزل " بجرح متهتك بالفخذ الأيسر " – ومقيمون بذات الناحية وتم نقلهم لمستشفي سوهاج العام.

وبسؤال قائدى السيارتين والمصابين أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.