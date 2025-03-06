إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أُصيب 11 شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس وتم نقل المصابين الى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ عن حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 11 شخص من العمال الزراعيين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين.

