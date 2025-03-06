إسرائيل تعلن تعرض منظومتها الإلكترونية الطبية لهجوم سيبرانى

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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن التقارير الأولية تشير إلى تعرض أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشبكة "بيكور رويفه" الطبية (الرعاية الطبية العاجلة الإسرائيلية) إلى هجوم سيبرانى مشتبه به.



وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن فريق الأمن السيبرانى فى "بيكور رويفه" يقوم بالتحقيق فى الحادث وتقييم ما إذا كان قد حدث اختراق للبيانات ومدى نطاقه المحتمل.



وبحسب الوزارة، فإنه من المبكر تحديد مدى الحادث بشكل كامل، ولكن جميع الجهات المعنية تستعد لجميع السيناريوهات الممكنة.



وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن اتفاقية بيانات "بيكور رويفه" مع الجيش الإسرائيلى لم تتأثر بالحادث.



وأشارت الصحيفة إلى شبكة "بيكور رويفه" الطبية تعمل بموجب اتفاقية مع الجيش الإسرائيلى لتقديم خدمات طبية عاجلة للجنود. ومع ذلك، فإن الشبكة ليس لديها إمكانية للوصول إلى البيانات العسكرية السرية.