اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى النزهة

الخميس، 06 مارس 2025 08:00 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى النزهة سرقة دراجة ـ صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة  النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص، واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة أصحاب الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وأشار المتهمين بارتكاب 3 وقائع سرقة.

البداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لتورطهما في التعدي على شخص باستخدام سلاح أبيض وسرقة دراجته النارية في منطقة النزهة، وبعد التحقيق اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها والأداة المستخدمة في الاعتداء.

 







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