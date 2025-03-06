أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يدفع قيمة المنقولات مرتين والزوجة تلاحقه

كتبت أسماء شلبي

11 سنة قضيتها في مسكن الزوجية برفقة زوجتي، وأنا لا أرفض لها طلب، وأوفر لها كل ما تتمناه ولكني لم أدري أنها ستتخلي عني، وتقوم بتلك التصرفات الجنونية، وتجبرني على سداد قائمة المنقولات البالغة 320 ألف جنيه مرتين، وعندما رفض طلباها في المرة الثالثة لسداد المبلغ-بسبب مللي من استغلالها-ثارت، وجعلتني أدفع الثمن غاليا بالحرمان من رؤية أطفالي والتشهير بي.

تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوى أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).

وتابع الزوج بشكوها ضد زوجته:"زوجتي ذهبت لتقيم دعوي تبديد ضدي، وتحايلت بالشهود الزور لإثبات التهمة علي، ولكني دفعت ببطلان اتهاماتها، وقدمت ما يفيد بسدادي حقوقها وفقاً للمستندات وتسلمها قيمة المنقولات مرتين في جلسة صلح ودية".

وقدم الزوج ردا على اتهامات زوجته -دعوي طاعة ونشوز- بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها تعرضه للضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفات زوجته، بخلاف خروجها عن طاعته، وطالبها بتعويض مالي 120 ألف جنيه عما لحق به من أضرار بسبب امتناعها من تمكينه من رؤية أطفاله منذ 13 شهرا من تاريخ هجرها لمسكن الزوجية.