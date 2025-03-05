‎وزير الدفاع الفرنسى: مقاتلة روسية اقتربت بشكل خطير من مسيرة فرنسية فوق البحر المتوسط

وكالات

زعم وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" اقتربت عدة مرات بشكل خطير من طائرة مسيّرة فرنسية طراز "ريبر" فوق المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

وكتب لوكورنو في حسابه على منصة "إكس": "يوم الأحد، قامت مقاتلة روسية من طراز سو-35 بالاقتراب بشكل خطير من الطائرة المسيّرة الفرنسية ريبر، التي كانت تنفذ مهمة استطلاعية في المجال الجوي الدولي فوق الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وبحسب الوزير الفرنسي، فإن "المقاتلة الروسية قامت بثلاث عمليات تحليق متتالية بالقرب من الطائرة المسيّرة، مما كان قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها".

ولم تعلّق وزارة الدفاع الروسية على هذا الحادث حتى الآن، إلا أنها أكدت في وقت سابق أن الطائرات الروسية تنفذ رحلات لها وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك المسارات الجوية أو الاقتراب الخطير من الطائرات الأجنبية.