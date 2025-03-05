وزارة الصحة تكشف عن نصائح مهمة لحماية الجهاز الهضمى فى رمضان

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى فى رمضان وذلك لتجنب مشكلات الحموضة، الانتفاخ، والإمساك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
أولًا: عند الإفطار
١- ابدأ بالماء والتمر: يساعد المعدة على الاستعداد للأكل بعد ساعات الصيام.
٢- تجنب الأكل بسرعة: المضغ الجيد بيساعد في الهضم وبيقلل من مشاكل الانتفاخ.
٣- ابدأ بشوربة دافئة: مثل شوربة الخضار أو العدس علشان تهيئ المعدة لاستقبال الأكل.
٤- قلل من المقليات والتوابل: الأكلات الدسمة ممكن تسبب حموضة واضطرابات هضمية.
ثانيًا: بعد الإفطار
١- اشرب مياه كتير: على مراحل، مش مرة واحدة، علشان ما تحسش بالانتفاخ.
٢- المشى بعد الأكل: الحركة الخفيفة بتحسن الهضم وتمنع التخمة.
٣- تجنب المشروبات الغازية: لأنها بتسبب انتفاخ وبتأثر على الهضم.
ثالثًا: عند السحور
١- اختار أطعمة غنية بالألياف: مثل الفول، الزبادي، والفاكهة، علشان تحس بالشبع وتمنع الإمساك.
٢ قلل من الأملاح والمخللات: لأنها بتسبب العطش أثناء الصيام.
٣- اشرب اللبن أو الزبادي: مفيد للهضم وبيقلل الحموضة.
٤- حافظ على مواعيد نوم منتظمة: لأن قلة النوم بتأثر على عملية الهضم.
٥- لو عندك مشاكل في المعدة زي القرحة أو ارتجاع المريء، استشر طبيبك.