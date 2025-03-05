وزارة التعليم تعلن تدريب معلمى اللغة العربية لتنفيذ برنامج تنمية القراءة

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بشأن تدريب معلمي اللغة العربية الخاص بالبرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلي السادس الابتدائي الذي ينفذ بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك من السبت 8 مارس وحتى الأربعاء 12 مارس وذلك لمدة خمسة أيام من الساعة 9 مساءا إلى الساعة 11 مساءً من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين باستخدام الموقع الالكتروني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد تدريب معلمي اللغة العربية في محافظات القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الإسماعيلية - شمال سيناء - دمياط - القيوم - أسيوط - سوهاج - اسوان.

وطالبت الوزارة مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة الإحصاء، ومديري المدارس المستهدفة بالتنبيه على جميع معلمي اللغة العربية للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي بالمدارس المستهدفة بتفعيل البريد الموحد إن لم يكن مفعل ويتم التفعيل من خلال الرقم القومي للمعلم، وكود المعلم، والدخول على المنصبة لتلقى التدريب لمن لم يسبق له تلقي التدريب، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وتحت مسئوليتكم الشخصية.



