نافورة من الحمم البركانية تتدفق لأكثر من 100 قدم من بركان كيلاويا فى أمريكا

هونولولو (أ ش أ)

انطلقت الحمم البركانية من أحد براكين ولاية هاواى الأمريكية إلى السماء فى نوافير شاهقة يُتوقع أن تزداد ارتفاعًا ضمن ثوران متقطع.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فى نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن ثوران البركان بدأ في 23 ديسمبر الماضي داخل فوهة بركان كيلاويا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وذلك في متنزه براكين هاواي فولكانوز الوطني في الجزيرة الكبرى.

وذكرت الوكالة، أن موجة ثوارن الأمس كانت الحلقة الثانية عشرة من الثوران، في حين قال مرصد البراكين في هاواي إن ما بدأ في الصباح بتدفقات صغيرة متقطعة أصبح نوافير مستمرة في فترة ما بعد الظهر. ووصل ارتفاعها من 150 إلى 165 قدمًا أو "حوالي 45 إلى 60 مترًا"، ومن المتوقع أن تزداد في الساعات القليلة القادمة.

وأظهرت كاميرا الويب نافورة قوية من الحمم الحمراء الزاهية. مع ذلك، لم تتعرض أي مناطق سكنية للتهديد بسبب الثوران. وقد توافد الناس على المواقع المطلة على الحديقة لمشاهدة العرض الناري. وقد تراوحت مدة كل حلقة من حلقات النافورة من عدة ساعات إلى عدة أيام بينما تم فصل الحلقات بفترات توقف تستمر أقل من 24 ساعة إلى 12 يومًا، وفقًا للمرصد.