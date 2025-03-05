مقبرة المساجين.. وفاة سادس نزيل فى أقدم سجون ولاية ويسكونسن الأمريكية

وكالات

توفى سادس نزيل فى أقدم سجون ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعد أقل من عام على توجيه تهم بسوء السلوك وإساءة معاملة النزلاء جنائيا لمدير السجن نذاك وعدد من أفراد طاقمه، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت إدارة سجون الولاية، على موقعها الإلكترونى، إلى أن داميان إيفانز البالغ من العمر 23 عاما توفى الثلاثاء فى مؤسسة واوبون الإصلاحية.

ولم يقدم موقع إدارة سجون الولاية أى تفاصيل.

وقال قائد شرطة مقاطعة دودج، ديل شميت، فى رسالة إلكترونية لوكالة أسوشيتد برس إن الشرطة تحقق فى وفاة إيفانز، لكن ليس لديه أى معلومات للإفصاح عنها.

وتشير السجلات القضائية المتاحة عبر الإنترنت إلى أن إيفانز قد حكم عليه فى عام 2019 بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة السطو المسلح، بالإضافة إلى عامين خرين يقضيهما بالتزامن مع العقوبة، بسبب انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة.

ويعد إيفانز 6 نزيل فى سجن واوبون يفارق الحياة أثناء احتجازه منذ يونيو 2023، حيث انتحر نزيلان، وتوفى آخر بجرعة زائدة من الفنتانيل، بينما توفى نزيل بسكتة دماغية، و آخر بسبب الجفاف وسوء التغذية.

ووجه ممثلو الإدعاء العام الماضى تهمة سوء السلوك لمدير السجن، راندال هيب، بجانب تهما جنائية إلى 8 من أفراد طاقمه بإساءة معاملة النزلاء، وذلك على خلفية وفاة سجينين هما كاميرون ويليامز ودونالد ماير.

كما وجهت أيضا تهم سوء السلوك لثلاثة من أفراد الطاقم الثمانية.