اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مارس 2025 06:21 م
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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب الغاز داخل منزلهم بالمنوفية

الأربعاء، 05 مارس 2025 03:54 م
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب الغاز داخل منزلهم بالمنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى 4 أربعة أشخاص بقرية دمهوج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، نتيجة تسريب الغاز، تم نقلهم إلى مستشفى قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية،إخطارا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع 4 أربعة أشخاص بقرية دمهوج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، نتيجة تسريب الغاز داخل منزلهم، تم نقلهم إلى مستشفى قويسنا، كما تم نقل فتاه إلى العناية المركز بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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