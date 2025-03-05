اليوم السابع
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مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام بوابة المدرسة بكفر الشيخ

الأربعاء، 05 مارس 2025 06:39 م
مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام بوابة المدرسة بكفر الشيخ مصرع طفلة صدمتها سيارة أمام بوابة المدرسة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقيت طفلة بالصف الأول الابتدائي، مصرعها، صدمتها سيارة أمام بوابة مدرسة دمرو سليمان الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارة الإسعاف الطفلة، لمستشفى دسوق العام، وتوفيت.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً يفيد بوفاة الطفلة روجينا محمود سعد عبدالقادر بالصف الأول الابتدائي، صدمتها سيارة أمام بوابة مدرسة دمرو سليمان الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ،  قبل دخول الطفلة للمدرسة، ونقلت سيارة الإسعاف الطفلة، لمستشفى دسوق العام، وتوفيت.

وألقت قوات الأمن على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وعلى جانب أخر رافقت أسرة الطفلة لجنة من الإدارة التعليمية، لمتابعة استخراج تصريح الدفن، ومساندة الأسرة في محنتها، بتوجيهات الدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة ، الذي قدم تعازيه لوالد الطفلة.

 

 







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